Sie bekommen nichts und dennoch gingen sie beherzt an die Arbeit. In der Mittelschule Preding griffen Mittwochabend 22 Weststeirerinnen und Weststeirer für den guten Zweck zu Nudelwalker und Ausstechformen. Erstmals in Deutschlandsberg backen heuer nämlich nicht nur die Fachschule Burgstall und die Bäuerinnen die Leckereien für die Benefizkeksaktion der Kleinen Zeitung für Steirer helfen Steirern.

In Preding zauberten auch ÖVP-Frauen, Gemeinderäte, Kinder und Männer süße Weihnachtsleckereien. „Sonst bäckt jeder in seiner Küche, wir wollten heuer im Rahmen der Keksaktion auch das Gemeinschaftliche in den Fokus rücken, um ein Zeichen zu setzen: Gemeinsam schafft man viel“, sagt Gemeindebäuerin Sissi Stoiser.

Blick in die Backstube

In der Schulküche herrscht reges Treiben. „Wer hat noch ein freies Backblech?“ - „Die Kekse im Ofen sind fertig, Achtung es wird heiß“ - „Wer kann Kipferl formen?“ An einer Kücheninsel werden Nussecken verziert, an der anderen ein Spagatkrapfen nach dem anderen geformt und gebacken. Bei letzteren sind Hans und Barbara Tschampa bereits ein eingespieltes Team und das seit 30 Jahren. „Wir machen die Spagatkrapfen immer zusammen für die ganze Familie und heute wollen wir so Menschen in Not unterstützen“, erzählt das Ehepaar, deren Schwiegertochter Raffaela Tschampa an einem anderen Tisch gerade fleißig beim Keksteig formen ist.

Von Anisbögerl, Nussecken, Spagatkrapfen über Teegebäck, Kokosstangerl und Cornflakeskekse bis hin zu Vanillekipferl und Linzer Augen reicht die Palette. Teilweise haben die Freiwilligen auch bereits fertige Teige mitgebracht. Während Maria Edegger die geformten Kekse zur „Schokoladen-Tunk-Station“ weiterreicht, ist der siebenjährige Joschua gerade dabei, seiner Mama beim Ausstechen zu helfen. In Vertretung seiner Frau packt auch Gamal Nassar mit an. „Sie ist leider krank und da es für eine gute Sache ist, helfe ich sehr gerne“, erklärt er.

Stunden später kann sich das Ergebnis mehr als sehen lassen: rund 20 Kilogramm Kekse sind bereit am 29. November ab 14 Uhr in der Fachschule in Wies, Deutschlandsberg, für Steirer helfen Steirern verkauft zu werden. Nur einen Tag später, am 30. November, können die Benefizkekse der Leibnitzer Bäuerinnen und Fachschule Neudorf im Eingangsbereich des Leibnitzer Rathauses ab 9 Uhr erworben werden.