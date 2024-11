Die Zahlen sind beeindruckend: Unglaubliche 5763 Kilogramm Kekse haben die Leibnitzer und Deutschlandsberger Bäuerinnen sowie die Fachschulen Schloss Neudorf und Schloss Burgstall/Wies seit dem Start der gemeinsamen Benefizkeksaktion gebacken und verkauft.

Und sie haben damit 156.000 Euro für die Benefizaktion „Steirer helfen Steirern“ der Kleinen Zeitung aufgestellt. Ein großartiger Betrag, mit dem vielen Menschen in Not unter die Arme gegriffen werden konnte.

Es geht wieder los

Genug haben die engagierten Protagonistinnen aber noch lange nicht: Auch heuer hat man sich entschlossen, wieder für die gute Sache die Backstuben zu öffnen. Und natürlich ist der Ehrgeiz groß, wieder ein gutes Ergebnis zu schaffen. „Immerhin geht es darum, Menschen, mit denen es das Schicksal nicht gut gemeint hat, zu helfen. Und da zählt jeder Euro“, so Grete Kirchleitner, Leibnitzer Bäuerin und treibende Kraft hinter der Aktion.

Mittlerweile hat sie auch Bäuerinnen in weiten Teilen der Steiermark mit ihrer Begeisterung für die Benefizkeksaktion angesteckt. Heuer hat sich ein weiterer Bezirk entschlossen, dem süd- und weststeirischen Beispiel Folge zu leisten. „Mein Traum ist es, dass irgendwann die ganze Steiermark mitbäckt, und diesem Traum kommen wir immer näher“, freut sich Kirchleitner.

Blick in die Backstube

Auch Roswitha Walch, Direktorin der Fachschule Schloss Neudorf, ist mit ihrem Team und ihren Schülerinnen und Schülern Mitstreiterin der ersten Stunde. „Die Aktion wird zu Beginn jedes neuen Schuljahres mittlerweile schon ganz automatisch auf unsere Vorhabenliste gesetzt“, schmunzelt die engagierte Schulleiterin. Und weiter: „Jugendlichen bewusst zu machen, dass es Hilfe und Bedürftigkeit vor unserer Haustüre gibt, ist Teil unseres Bildungsauftrages. Wenn sich alle fleißig beim Backen beteiligen, ergibt sich daraus ein wunderbares Gefühl, gemeinsam etwas bewegen zu können, um Not vor Ort zu lindern.“

Ähnlich ist die Situation in der Fachschule Schloss Burgstall, wie Schulleiterin Maria Haring-Weigl betont: „Das Keksebacken für die Aktion ‚Steirer helfen Steirern‘ ist ein zentraler Fixpunkt in unserem Schuljahr und ist nicht mehr wegzudenken.“ Es sei auch immer wieder schön zu beobachten, mit welcher Begeisterung die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen für den guten Zweck am Werk sind. Feinste Weihnachtsbäckerei werde mit unglaublich viel Fleiß und Geschick hergestellt und das ganze Haus dufte nach Lebkuchen, Zimt und Zucker.

Bezirksbäuerin Angelika Wechtitsch zaubert mit ihren Deutschlandsberger Bäuerinnen ebenfalls wieder viele Weihnachtskekse © KK

Angelika Wechtitsch, Bezirksbäuerin von Deutschlandsberg, ist ebenfalls begeistert: „Die Aktion ist eine liebgewordene Tradition. Man gibt beim Backen schon viele gute Gedanken mit. Und man bäckt mit noch mehr Liebe, wenn man etwas für die gute Sache macht.“