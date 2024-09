Beinahe gleichzeitig wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg am Freitag, dem 27. September, zu zwei Einsätzen gerufen. Einer davon war besonders ungewöhnlich. Denn kurz vor 9 Uhr war ein Kamin auf einem Gewerbebetrieb ein- und durch das Dach gestürzt. Die FF Voitsberg sicherte in Zusammenarbeit mit privaten Personen die Einsatzstelle am Voitsberger Hauptplatz und machte das Dach provisorisch mit Planen dicht, um es vor dem starken Regen, der am Freitag niederging, zu schützen.