Gleich zweimal kreiste der Notarzthubschrauber am vergangenen Wochenende wegen Motorradunfällen über dem Bezirk Voitsberg. Am Samstagabend, 31. August, verunfallte ein 23-jähriger Murtaler auf der Packer Bundesstraße (B 70) kurz vor Edelschrott schwer (wir berichteten). Tags darauf, am Sonntag, stürzte eine 20-jährige Motorradfahrerin in Salla und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie war auf der B 77 Richtung Gaberl unterwegs, als sie mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt ist“, schildert HBI Michael Schrotter, Kommandant der FF Salla.

Nachfolgender Biker leistete Erste Hilfe

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an Schulter und Unterschenkel. Ein nachfolgender Motorradfahrer kam ihr zu Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Salla war rasch vor Ort und unterstützte das eintreffende Notarztteam, das mit dem Notarzthubschrauber auf einer nahe gelegenen Wiese landete. Außerdem haben die Kameraden die Unfallstelle abgesichert, den Brandschutz aufgebaut und das Motorrad an einem sicheren Platz abgestellt. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen.

Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarztteam und die Polizei waren im Einsatz © FF Salla

Die FF Salla war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz, neben dem Roten Kreuz und dem Notarztteam war auch die Polizei vor Ort.