Ein junger Motorradlenker verunfallte am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Packer Bundesstraße (B 70) kurz vor Edelschrott schwer. Der 23-jährige Murtaler stürzte laut Angaben des Roten Kreuzes in einer Kurve, wurde daraufhin über die Leitschiene geschleudert und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Liegen.

Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Motorradlenker notärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins UKH Graz geflogen. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mann in einem stabilen Zustand und auch ansprechbar gewesen.

Rotes Kreuz lobt Ersthelfer

Das Rote Kreuz Steiermark betonte in einer Aussendung die „Zivilcourage in besonderem Ausmaß“ der Ersthelferinnen und -helfer. Der Verletzte sei bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bestens betreut worden, hieß es darin weiter. Zudem hätte sich eine Ersthelferin, die in der Nähe wohnt, mit einem Korb kühler Getränke für den Einsatz erkenntlich gezeigt. „Diese Geste erfüllt das Rote Kreuz voller Demut“, schrieb die Einsatzorganisation. Dem verunfallten Motorradlenker wünsche man eine baldige Genesung.