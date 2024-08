Zu einem folgenschweren Unfall kam es Freitagabend auf der Landesstraße B67. Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Traktor und Anhänger von einem Industriegebiet in die B67 ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf der B67 aus Fahrtrichtung Vogau Richtung Norden. Unklar ist bislang, wie genau es zum Unfall kam. Entweder dürfte es bei Straßenkilometer 94,7 einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gegeben haben oder der Motorradlenker stürzte durch ein starkes Bremsmanöver.

Der 41-Jährige wurde jedenfalls schwer verletzt. Das Rote Kreuz musste ihn erstversorgen, er wurde dann vom Notarzt in das LKH Südsteiermark Standort Wagna eingeliefert. Der Traktorlenker blieb unverletzt. Ein Alko-Test beim Traktorlenker verlief negativ. Beim Motorradlenker war er am Abend aufgrund der schweren Verletzungen nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Blutabnahme an. Weitere Erhebungen sind laut Polizei notwendig.