Zu einem folgenschweren Unfall kam es Samstagnachmittag in Breitenau am Hochlantsch: Ein 20-Jähriger war mit seinem Motorrad auf der L 104 Richtung Gasen unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Weizer wurde über eine Böschung geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der er mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz gebracht.