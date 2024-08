Am Sonntagnachmittag ist es in Gressenberg im Bezirk Deutschlandsberg zu einem Motorradunfall gekommen. Eine 18-jährige in Graz lebende Ukrainerin fuhr gegen 14:30 Uhr mit einem Motorrad auf der L 619 in Richtung der Kärntner Landesgrenze. In einer starken Linkskurve kam die junge Lenkerin von der Straße ab und fuhr über eine steile Wiesenböschung. Danach landete sie an einem Waldrand, wo sie durch einen dicken Ast, der am Boden lag, stürzte.

Unbestimmten Grades verletzt

Dabei wurde die 18-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Einige Motorradfahrer leisteten sofort Hilfe. Die junge Frau wurde mit der Rettung ins LKH Südsteiermark nach Wagna gebracht und wird dort stationär versorgt.