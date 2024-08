Eine 37-jährige PKW-Lenkerin fuhr am Eggenberger Gürtel in Richtung Norden, als sie verkehrsbedingt ihr Fahrzeug anhalten musste. Ein 65-jähriger Motorradlenker wollte sie überholen. Dabei ging aber etwas schief und der Motorradfahrer fuhr in das Heck des PKWs. Der 65-Jährige kam dabei zu Sturz.

Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt und der Motorradfahrer leicht verletzt. Er wurde mit der Rettung in das UKH Graz gebracht.