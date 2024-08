Ein Partywochenende und dazu ein mögliches Tuning-Treffen in der Steiermark: Die Polizei führte am Samstagabend eine Schwerpunktaktion im Verkehrsgeschehen durch, um Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr zu ziehen, gefährliche Verhaltensweisen einzudämmen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. In mehreren steirischen Bezirken ist es zu insgesamt 134 Verwaltungsanzeigen und je zwei Kennzeichen- und Führerscheinabnahmen wegen Alkoholisierung gekommen.

Aber auch ein Polizist wurde verletzt: In Graz war gegen 19.20 Uhr einer Streife ein Motorrad auf der Triesterstraße (B67) aufgefallen, das ohne Kennzeichen unterwegs war. Eine sofortige Nachfahrt verlief zunächst ohne Erfolg. Kurze Zeit später wurde der Motorradlenker in Premstätten wieder gesehen. Eine Zivilstreife versuchte den Lenker anzuhalten – dabei fuhr der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung aber auf einen Beamten los. Der Polizist versuchte noch, den Lenker anzuhalten, er wurde dabei zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Auch der 19-Jährige kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Er verweigerte eine Einlieferung in ein Krankenhaus. Der Mann wird wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt. Eine Alkoholisierung lag in diesem Fall nicht vor.