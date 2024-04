In allen steirischen Bezirken, auf den Autobahnen und auf den Schnellstraßen sind in der Nacht auf 6. April intensive Verkehrskontrollen durchgeführt worden: Die steirische Polizei hat unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung in der Nacht vom 5. auf 6. April 2024 eine landesweite verkehrspolizeiliche Schwerpunktaktion geplant und durchgeführt.

Die Bilanz der „intensiven Kontrollnacht“ ist ernüchternd, wie der Einsatzleiter, Oberstleutnant Klaus Rexeis der Landesverkehrsabteilung Steiermark, sagt: „Das Ergebnis beweist, dass unsere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dringend erforderlich sind, um das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu erhöhen.“

Rund 2200 Lenkerinnen und Lenker wurden einer Alkoholkontrolle

unterzogen. Davon mussten 31 Personen aufgrund übermäßiger Alkoholisierung und drei Personen unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen werden. 20 Lenkerinnen und Lenkern entzogen die Beamtinnen und Beamten die Lenkberechtigung.

Im Kontrollzeitraum wurden aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen

rund 1060 Anzeigen erstattet und 230 Organstrafverfügungen erlassen. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsübertretung auf der Autobahn betrug 61 km/h. Zusätzlich kam es zu rund 500 Übertretungen (Organmandate und Anzeigen) nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz und dem Führerscheingesetz.

Auch künftig ist daher mit erhöhter Kontrolltätigkeit der steirischen Polizei im Straßenverkehr zu rechnen, kündigt Rexeis an.