Nach einem Aufruf über diverse Social-Media-Kanäle trafen sich am Samstagabend zahlreiche Teilnehmer aus der Roadrunner- und Tuningszene aus mehreren Bundesländern zu einem Treffen in den Bezirken Graz-Umgebung und Deutschlandsberg. Dieses Treffen löste auch ein großes „Zuschauerinteresse“ aus, sodass schließlich insgesamt rund 700 Fahrzeuge und 1.500 Personen an den Treffen entlang der A2 und A9 sowie in weiterer Folge im Bezirk Deutschlandsberg teilnahmen.