Unüberhörbar sind vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Autofahrer in Klagenfurt unterwegs. Sogenannte Autoposer drehen mit oft unzulässig getunten Fahrzeugen ihre Runden durchs Stadtgebiet, lassen dabei die Motoren aufheulen und Reifen quietschen. Zum Leidwesen einiger Anrainer, die in den Nachtstunden keinen Frieden finden.