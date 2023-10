Seit Jahren hadern die Anrainer des Moosweges und der umliegenden Gassen in Klagenfurt-Wölfnitz mit der Verkehrssituation. Einer von ihnen ist Herbert Rabitsch: "Der Moosweg wird von Pendlern leider missbraucht, um zu den Stoßzeiten dem Stau auf der Feldkirchner Straße zu entgehen und schnellstmöglich nach Klagenfurt zu kommen beziehungsweise Klagenfurt wieder Richtung Feldkirchen zu verlassen." Eine Verkehrszählung vom 10. März 2020 hätte gezeigt, dass den Moosweg an einem durchschnittlichen Werktag rund 1150 Kfz in 24 Stunden befahren. Die höchste Verkehrsbelastung werde in der Früh zwischen 7 und 8 Uhr mit rund 160 Kfz erreicht. Ein weiteres Problem sei die hohe Geschwindigkeit, mit der der Berufsverkehr durch die 30er-Zone "brettere".