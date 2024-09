Die Entwicklung der Voitsberger Innenstadt nahm in der Gemeinderatssitzung am Dienstag einen zentralen Raum ein. Schon in der Fragestunde am Beginn wollten die ÖVP-Gemeinderäte Hannes Buchhauser und Martin Hittaller wissen, was für die Attraktivierung des Hauptplatzes getan werde und wie der aktuelle Stand zum Hauptplatz-Umbau und dem zugrunde liegenden Verkehrskonzept sei. „Wir hatten ja eine Sitzung, in der über Ampel und Kreisverkehr diskutiert wurde“, so Hittaller. Der Ball liege nun bei der BH, die eine Stellungnahme bezüglich der Kreuzungsvarianten abgeben müsse, so Bürgermeister Bernd Osprian (SPÖ), der hinzufügte: „Bezüglich Attraktivierung der Innenstadt machen wir sehr viel.“ Die Eröffnung des Begegnungszentrums am Hauptplatz stehe bevor. „Wir holen nun auch Bibliothek und Musikschule in die Innenstadt. Mehr als öffentliche Einrichtungen ins Zentrum zu holen, können wir nicht.“