Spätestens im September des heurigen Jahres muss die Tagesbetreuungsstätte für Senioren mit 16 Plätzen am Voitsberger Hauptplatz fertiggestellt sein, damit die zugesagten Fördergelder fließen können. Am Donnerstag wurde zur Gleichenfeier geladen, nachdem die Firma Firma Holzbau Strobl aus Weiz die Zimmererarbeiten für den Dachstuhl erledigt hatte. „Die Gleichenfeier ist für die Handwerker, man soll sich vom Baufortschritt überzeugen. Das hier ist ein ganz wichtiges Projekt, es soll künftig mehr Menschen in die Innenstadt holen und pflegende Angehörige entlasten“, betonte Bürgermeister Bernd Osprian in seinen Grußworten.