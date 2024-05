Vor nicht ganz einem Jahr erarbeiteten die Innenstadtunternehmer aus Voitsberg einen Zehn-Punkte-Plan und übergaben diesen an Bürgermeister Bernd Osprian. Gegliedert war die Ideenfindung in drei verschiedene Themenfelder: Verkehr und Parken, Veranstaltungen sowie Geschäftsflächen. Darin forderten die Unternehmervertreter unter anderem gebührenfreies Parken und Verwarnungen statt Strafen für jene, die auf die Parkscheibe vergessen. Gefordert wurde auch, dass der gesamte Hauptplatz bei Veranstaltungen bespielt wird sowie ein Wirtschaftsförderungsprogramm, um neue Betriebsansiedlungen am Hauptplatz zu unterstützen.