Bärnbach, Voitsberg, Rosental an der Kainach, Köflach und Maria Lankowitz zählen zum Kernraum des Bezirks und gelten als sogenannte Stadtregion – also als durchaus eng verflochtener Lebensraum. Die fünf Kommunen – allen voran ihre Bürgermeister Jochen Bocksruker, Bernd Osprian, Johannes Schmid, Helmut Linhart und Kurt Riemer – haben sich entschlossen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und eine gemeinsame Stadtregionsstrategie zu entwickeln. Teil dieses Prozesses, der vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum unterstützt wird, sind auch Exkursionen in ähnlich gelagerte Regionen, und so statteten die Ortschefs gemeinsam mit Mitarbeitern aus der Verwaltung diese Woche einer ganz ähnlich strukturierten Stadtgemeinde, nämlich Elmshorn in Schleswig-Holstein in Deutschland, einen zweitägigen Besuch ab, wo Starkoch Tim Mälzer geboren wurde.