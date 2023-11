Zum Leidwesen von Trainern und Spielern bleibt die Tennishalle in Piberstein diesen Winter wie berichtet zugesperrt. Somit steht Tennisspielern im Bezirk Voitsberg in der kalten Jahreszeit nur die Halle des Enzianhofs in Ligist als Trainingsstätte zur Verfügung. Das soll sich jedoch bald ändern. Aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit einer Tennishalle arbeitet die Kernraumallianz Voitsberg derzeit an einer gemeindeübergreifenden Lösung.