"Spiel, Satz und Sieg" – aber nicht für Tennisspiele, die in der Wintersaison in der Halle der Freizeitanlage in Piberstein (sechs Frei- und vier Hallenplätze) aufschlagen möchten. "Zuerst hieß es noch, dass es gut ausschaut. Kürzlich wurde mir mitgeteilt, dass nicht geöffnet wird", berichtet Tennistrainer Stefan Kaspar, der in Piberstein seit vielen Jahren regelmäßig seine Schüler trainierte und dort als Sportwissenschaftler mit seiner Firma ansässig war. Der 32-Jährige, der in Voitsberg aufgewachsen ist und seit seinem Studium in Graz lebt, wollte heuer an dem Standort mit "Vollgas" durchstarten.