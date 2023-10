Heute, Freitag, geht in Bärnbach eine interessante Befragung in die zweite Runde. Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der fünf Gemeinden Bärnbach, Köflach, Maria Lankowitz, Rosental an der Kainach und Voitsberg werden derzeit Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, Eltern und weitere Interessierte zu Freizeitangeboten für Kinder in der Stadtregion Voitsberg befragt. Am Stadtspielplatz Bärnbach stehen heute zwischen 14 und 17 Uhr die Fragen im Raum, was gut ist und wo Mangel herrscht.