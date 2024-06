„Hass hat in der Politik und in der Gesellschaft keinen Platz“ – so der einhellige Tenor der Bürgermeister der fünf Kernraumgemeinden im Bezirk Voitsberg. Schockierender Grund der Zusammenkunft: Vor wenigen Tagen wurde ein Bild der Ministerin Karoline Edtstadler in Rosental entdeckt, das mit einem Messer durch ihre Stirn in einem Baumstamm befestigt war. „Es ist untragbar, wenn die Würde eines Menschen derart verletzt wird. Hinter jeder Person des öffentlichen Lebens steht auch ein Mensch“, so Rosentals Bürgermeister Johannes Schmid über den Vorfall, der in seiner Gemeindebevölkerung für Entsetzen und Unverständnis sorgt. Leider sind Taten wie diese kein Einzelfall, wie der Blick ins In- und Ausland zeigt.