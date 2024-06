Wie regelmäßig ging eine Weststeirerin am vergangenen Freitag, zwei Tage vor der EU-Wahl am Sonntag, über den beliebten „Igelpfad“ in Rosental an der Kainach. Dabei handelt es sich um einen kleinen Forstweg zwischen Rosental und Köflach. Dort gab es offenbar eine verstörende Tat: Die Wanderin entdeckte ein schwarz-weißes Porträt von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), das mit einem Messer durch die Stirn auf einem Baumstamm angebracht war – Fotos davon liegen der Kleinen Zeitung vor. Die Politikerin war erst Anfang Mai Opfer einer Farbbeutel-Attacke geworden.