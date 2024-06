Für Verwunderung und für Entsetzen sorgte jene Tat in Rosental an der Kainach, die nun vom Landesamt für Verfassungsschutz und Extremismusbekämpfung untersucht wird. Eine bislang unbekannte Person hatte an einem Baumstamm das Porträt von Europaministerin Karoline Edtstadler angebracht: und zwar mit einem Messer mitten in durch die Stirn.