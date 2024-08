Der Begriff Talahon wird derzeit häufig verwendet: Dabei handelt es sich um die Bezeichnung für junge Menschen, die mit stereotypischen Merkmalen verbunden werden. Sie sind zwischen 15 und Mitte 20, haben meist Migrationshintergrund und tragen oft bestimmte Markenklamotten wie Gucci-Kappen, Kenzo-Pullover oder Taschen von Louis Vuitton. Genau mit so einer taucht ein junger Asylwerber aus Syrien vor dem Bezirksgericht in Voitsberg auf, an seinem Begleiter fällt sofort der Trainingsanzug von Gucci auf. Ob echte Markenware oder nicht, um echte Talahons – der Begriff steht auch für die nächste Wahl zum Jugendwort des Jahres auf der Shortlist – dürfte es sich jedenfalls handeln.