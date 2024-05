Die Situation ist folgende: Die Landesstraße L 667 führt durch Fluttendorf bei Mooskirchen. Direkt an der Straße befindet sich ein Gewerbebetrieb, dessen Gäste gerne mit dem Auto kommen. Diese parken zwar in der Parknische, die Fahrzeuge ragen jedoch oftmals mit dem Heck über den Gehweg hinaus. Für einen Spaziergänger ein tägliches Ärgernis. Eines, das er beheben wollte – in dem er die Autos zerkratzte.