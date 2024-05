Ein Mann wollte an einem Bankomat Geld abheben: 390 Euro. Er nahm seine Bankomatkarte mit und ließ aber das Geld stecken. Üblicherweise kein Problem, denn der Bankomat zieht das Geld wieder ein und es kommt in ein eigenes Fach. Buchungen werden auch entsprechend aufgezeichnet. Doch unmittelbar nach dem vergesslichen Herrn kam ein anderer Kunde an den Geldautomaten – wie später die Sichtung von Aufnahmen der Überwachungskamera durch die Polizei ergab – und steckte die noch nicht eingezogenen Scheine ein.