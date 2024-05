Am Staatsfeiertag wurde die Feuerwehr Mooskirchen am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Fluttendorf alarmiert. Ein Pkw kam von der Landesstraße L 340 von der Straße ab und rutschte über die Begrenzungssteine in den Straßengraben bzw. in den Bach. Der Lenker befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr noch im Fahrzeug.

Die Feuerwehr sicherte das Auto gegen ein weiteres Abrutschen ab © FF Mooskirchen

Die Mitglieder der Feuerwehr sicherten das Auto gegen ein weiteres Abrutschen und befreiten im Anschluss den Lenker aus dem Pkw. Um das Fahrzeug bei der Bergung nicht zu beschädigen und somit den Bach nicht zu verunreinigen, wurde vom Einsatzleiter das SRF (schwere Rüstfahrzeug) der Feuerwehr Ligist nachalarmiert.

Mithilfe des Bergekrans des SRF konnte das Fahrzeug ohne weitere Schäden aus seiner misslichen Lage gehoben und anschließend gesichert abgestellt werden. Eingesetzt waren die FF Mooskirchen mit 20 Einsatzkräften, die FF Ligist und die Polizei.