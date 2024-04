Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B 70 in Söding-St. Johann. Kurz vor 15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten alarmiert, insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. „Zwei Fahrzeuge blieben auf der Fahrbahn stehen, das dritte ist aufgefahren“, schildert HBI Christian Reinisch, Kommandant der FF Söding.

Zwei Verletzte

In den drei Fahrzeugen, die von Voitsberg kommend in Richtung Graz unterwegs waren, befand sich jeweils eine Person. Zwei Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz und dem Notarztteam erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle vor dem Gasthof Pichlingerhof ab, barg die beschädigten Fahrzeuge und band ausgelaufene Betriebsmittel. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes einseitig gesperrt. Im Einsatz waren 28 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Söding und Köppling, das Rote Kreuz sowie die Polizei.