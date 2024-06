Am 22. Mai ging ein Weststeirer bei einem Lebensmitteldiskonter einkaufen. Lebensmittel und andere Waren um insgesamt 65 Euro packte er in sein Sackerl, aber auch in die Jackentasche – was schon einmal einen gewissen Verdacht erregte. Der erhöhte sich noch, als der „Kunde“ mit dem gesamten Einkauf an der Kasse vorbeiging und das Geschäft verlassen wollte. Und dabei natürlich sofort den akustischen Alarm auslöste.