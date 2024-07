Er macht alles falsch und ist trotzdem – oder gerade deshalb – Kult: Staplerfahrer Klaus. In einem Video, das für Schulungszwecke dient, wird der erste Arbeitstag von Klaus gezeigt. Und wie er mit dem Gabelstapler für zahlreiche brenzlige Situationen und Rettungseinsätze in seinem Betrieb sorgt, weil er sich nicht an die Vorschriften hält. An Klaus erinnert fühlt man sich bei einem Mann, der sich vor dem Bezirksgericht Voitsberg verantworten muss.