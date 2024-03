Landwirt packt provokanten E-Bike-Fahrer am Krawattl

Landwirt wies Pensionisten auf Fahrverbot am Forstweg hin. Der stieg nach kurzer Zeit aber wieder aufs Radl, was den Bauern ärgerte. Er holte den Mann vom E-Bike und packte ihn am Krawattl. Dass das Opfer verletzt wurde, glaubt aber selbst das Gericht nicht.