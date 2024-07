Es ist ein Millionenprojekt, das sich Kathrin und Andreas Graschi aus St. Martin am Wöllmißberg vorgenommen hatten. Ein spezieller Außenklimastall für 65 Rinder, die dadurch die Möglichkeit haben, bei jeder Witterung selbst zu wählen, ob sie im Freien sind oder nicht. Die Graschis züchten genetisch hornloses Fleckvieh, schlachten am Hof, bieten auch die Direktvermarktung an und bewirtschaften 60 Hektar Grünland.