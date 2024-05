Vor zwei Jahren hatte zuletzt eine Bäuerin aus dem Bezirk Voitsberg ihr Glück in der ATV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ versucht. Pferdewirtin Steffi vom Finzgut in Söding-St. Johann hatte mit ihrem Auftritt so manches Herz berührt, die große Liebe fand sie am Ende aber doch nicht. Vielen in Erinnerung geblieben sein dürfte wohl auch Lorenz aus Köflach, der 2016 als bis dahin jüngster Kandidat zu „Bauer sucht Frau“ stieß – und Erfolg haben sollte. Er fand mit Claudia die große Liebe, inzwischen haben die beiden nicht nur einen Sohn und geheiratet, sondern Claudia hat vor wenigen Wochen auch ihren neuen Babybauch präsentiert – die kleine Familie wächst weiter.

Biobauer Christian

Nun wagt sich der nächste Kandidat aus dem Bezirk Voitsberg vor die „BSF“-Kameras: Biobauer Christian, der eine Mutterkuhhaltung betreibt, Schafe hält und Forstwirt ist, sucht sein Liebesglück im Fernsehen. Vor ein paar Jahren hatte ihm das Leben eine harte Prüfung beschert, als ein verheerender Brand seinen Stall komplett zerstörte. Der Landwirt ließ sich von dem Schicksalsschlag aber nicht unterkriegen, sondern baute den Stall wieder neu auf. In seiner Freizeit tauscht er den Hofbetrieb gerne gegen das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde beim Reiten. Als Snowboarder macht er Pisten in der Region „unsicher“, ansonsten unternimmt er gerne Wanderungen in den Bergen. Christian entspannt gerne in der Therme, unternimmt viel mit seinen zwei Kindern und genießt Rockkonzerte. Nun wünscht sich der Weststeirer eine sportliche und abenteuerlustige Partnerin, mit der er das Leben in vollen Zügen genießen kann.

Sogar Moderatorin Arabella Kiesbauer war schon bei Christian auf Besuch © Atv/ernst Kainerstorfer

Insgesamt 15 Bäuerinnen und Bauern nehmen an der 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ teil. Mit Weinbauer Domenik und dem geselligen Weststeirer Peter (beide aus dem Bezirk Deutschlandsberg) sowie der aufgeweckten Pferdewirtin Cynthia aus dem Bezirk Liezen, sind drei weitere Steirer dabei. Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden in den beiden Vorstellungsfolgen am 29. Mai und 5. Juni um 20.15 Uhr präsentiert. Schon jetzt kann man sich für seine Traumbäuerin oder den Traumbauern auf atv.at/bauersuchtfrau bewerben.