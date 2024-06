Am Sonntagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz alarmiert – benötigt wurde ihre Unterstützung in einem abgelegenen Waldweg, der mit Fahrzeugen nicht erreichbar ist. Als die Feuerwehr eintraf, war bereits ein First Responder vor Ort. Eine Radfahrerin war auf dem unwegsamen Gelände zu Sturz gekommen und musste medizinisch versorgt und transportiert werden. Um diesen Transport überhaupt möglich zu machen, musste die Feuerwehr zunächst einen abgebrochenen Baum entfernen.