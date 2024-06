Gegen 13.30 Uhr kam es am Montag, dem 17. Juni, zu einem Unfall im Voitsberger Stadtgebiet. Auf der Höhe des Stadttores bemerkte der Lenker eines Pkw, dass ein Lkw auf ihn zurollte. Er konnte sein Auto noch am Straßenrand anhalten, woraufhin der Lkw das Fahrzeug touchierte und ebenfalls zum Stillstand kam. Vermutlich hatte der Lkw-Lenker einen medizinischen Notfall erlitten, wie Marcel Hausegger, Sprecher des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach, berichtet. „Der Lenker des Lkw war zunächst nicht ansprechbar“, so Hausegger, im Laufe des Einsatzes kam er wieder zu Bewusstsein.

Aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Lkw kam es zu einem Blechschaden, der Lenker des Pkw blieb glücklicherweise unverletzt. Der Lkw-Lenker wurde vor Ort von der Rettung und dem Notarztteam erstversorgt und anschließend ins Uniklinikum Graz gebracht. Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg unter Kommandant Bernd Unger entfernte die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle und räumte die herumliegenden Wrackteile von der Fahrbahn. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.