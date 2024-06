Am Sonntag, dem 9. Juni, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Söding und Köppling zu einem Verkehrsunfall auf der L 383 Steinstraße alarmiert. Ein Pkw war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Lenker zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehrleute unter Einsatzleiter HBI Christian Reinisch sicherten die Fahrbahn ab und bargen das beschädigte Fahrzeug. Auch die Polizei Söding stand im Einsatz.

Auffahrunfall

Am Montag (10. Juni) ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein weiterer Verkehrsunfall auf der B70 in Söding. Um 7.40 Uhr wurde die FF Söding zu einem Auffahrunfall auf Höhe der Bäckerei Kogler alarmiert. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, es entstand lediglich Sachschaden an den beiden Fahrzeugen. Diese konnten rasch von der Fahrbahn entfernt werden, sodass die B 70 nicht gesperrt werden musste. Die Fahrbahn wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr gereinigt.