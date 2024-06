Die Hilfsaktion der Kleinen Zeitung für Steirerinnen und Steirer in Notsituationen steht den Opfern auch nach den aktuellen Regenfällen und den daraus resultierenden Überschwemmungen zur Verfügung: „Steirer helfen Steirern“ startet daher umgehend mit einer Soforthilfe. Dafür bitten wir die Leser-Familie um Unterstützung in Form von Spenden für Betroffene, die nach denRegenmassen ihr Hab und Gut verloren haben und mitunter vor den Trümmern ihrer Existenz stehen.

Unterstützen können Sie uns mittels Überweisung an „Steirer helfen Steirern“, IBAN AT96 2081 5000 0017 0001, BIC STSPAT2GXXX, bei der Steiermärkischen Sparkasse. Wichtig ist das Spenden-Kennwort „Steirer helfen/Hochwasserhilfe“ als Verwendungszweck.

Wer von den Folgen der verheerenden Flut betroffen ist, kann sich außerdem ab sofort melden: am besten per E-Mail an steirerhelfen@kleinezeitung.at. Über diese Adresse sind wir sowohl für Rückfragen, als auch konkrete Anträge erreichbar. Ihren Schaden können Sie auch gerne mittels Unterlagen und Bildern dokumentieren, was die Bearbeitung vereinfacht.