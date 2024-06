Nach einem Auffahrunfall am Montagmorgen ereignete sich am Montagnachmittag ein weiterer Verkehrsunfall in Söding. Zwei Autos stießen auf der L 340 aus unbekannter Ursache zusammen. Ein Fahrzeug war in Richtung Mooskirchen unterwegs, das andere kam aus Richtung Mooskirchen. Eine Person zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von einem First Responder und dem Roten Kreuz Voitsberg-Köflach vor Ort erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die FF Söding unter Einsatzleiter HBI Christian Reinisch wurde um 16.50 alarmiert. Die an der Vorderachse beschädigten Fahrzeuge mussten von der Fahrbahn entfernt werden.

Katastrophenhilfe

Zeitgleich war am Montag eine Besatzung der Södinger Feuerwehr beim Katastrophenhilfsdienst-Einsatz im Raum Hartberg-Fürstenfeld eingesetzt, wo sie gemeinsam mit Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Hallersdorf, Köppling und Voitsberg die örtlichen Feuerwehren bei den Unwettereinsätzen unterstützen.