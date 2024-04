Es geschah am 25. November 2023: Der Krampuslauf in Köflach war beendet, inzwischen war bereits die Krampusparty in der Sporthalle voll im Gange. Kurz vor Mitternacht kam es dann zu wilden Szenen. Ein Besucher schlug einem anderen Mann mit der Faust aufs linke Auge und verletzte ihn.