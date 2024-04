Was mit einer anonymen Anzeige in Salzburg begann, in mehrere Hausdurchsuchungen mündete und für viel Wirbel beim Nachtslalom 2022 sorgte, fand am Mittwoch am Schladminger Bezirksgericht sein Ende. Damals hieß es, zwei Gastronomen der WM-Stadt hätten gefälschte Impfpässe bestellt und an Angehörige und Angestellte weiterverkauft. Die Ermittlungen zogen dann weite Kreise, 71 Beschuldigte und 32 Anklagen gab es – in ganz Österreich und darüber hinaus.