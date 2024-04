Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut, dazu Cannabis und Schmerzmittel. In diesem Zustand setzte sich ein slowenischer Notarzt am 25. April 2023 in einen Krankentransport von Zadar (Kroatien) nach München, um einen Patienten zu überwachen. Nach dem Karawankentunnel in Rosenbach nahe Villach verstarb der Mann.