Vor rund drei Jahren hat das Rote Kreuz zehn Freiwillige aus der Bevölkerung zu sogenannten „First Respondern“ ausgebildet. Seit Beginn des Pilotprojekts in Kooperation mit der Gemeinde Geistthal-Södingberg absolvierten sie bereits zahlreiche Einsätze. Aufgrund des Erfolgs wurde das Projekt nun auf weitere Gemeinden ausgeweitet. Ab sofort stehen First Responder auch in Köflach, St. Johann, Södingberg, Ligist, Berndorf und Stallhofen zur Verfügung. 18 Männer und Frauen schlossen den Kurs zum First Responder erfolgreich ab. Kürzlich wurden sie ebenso wie bereits ausgebildete Rettungssanitäter mit Notfallrucksäcken ausgestattet.

Die First Responder sind Rotkreuz-Mitarbeiter, die ergänzend zum regulären Rettungsdienst sofort eingreifen können, wenn sich ein Notfall in ihrer Nähe ereignet. Per SMS oder einer speziellen Smartphone-App werden sie alarmiert, durch die geringe Entfernung zum Einsatzort sind sie rasch beim Patienten, was gerade bei akuten Notfällen für den Patienten lebensrettend sein kann.

Bezirksrettungskommandant Roman Wonisch (rechts) wünscht den First Respondern „wenig Einsätze und stets ein gesundes Nach-Hause-Kommen zu ihren Familien“ © F. Daross/Rotes Kreuz Stmk.

„Diese Menschen überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit qualifizierten Maßnahmen und erhöhen so die Sicherheit der Bevölkerung enorm“, ist Bezirksrettungskommandant Roman Wonisch stolz. Vor allem die Gebiete abseits der Stadtzentren, wo die Anfahrtszeiten meist länger sind, profitieren von den First Respondern. „Nur durch die enge Verbindung mit den Gemeinden des Bezirks und deren Unterstützung ist die Ausbildung in dieser Form möglich, dafür sind wir besonders dankbar“, betont Bezirksstellenleiter Ernst Meixner.