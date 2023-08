Am Dienstagmorgen erlitt eine 75-jährige Frau in Hirschegg einen medizinischen Notfall. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung waren die vom Roten Kreuz ausgebildeten Ersthelfer, die sogenannten First Responder, Andreas Guggi, Sandra Haas und Stefan Haas bei der 75-jährigen Patientin. Sie begannen sofort mit der Erstversorgung. "Diese schnelle Reaktion spielte eine entscheidende Rolle, um die kritische Zeit bis zum Eintreffen des Notarztteams zu überbrücken", so Marcel Hausegger, Sprecher des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach.