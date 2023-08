Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei mussten in der Nacht auf 23. August zu einem schweren Unfall in Ligist ausrücken: Ein Lenker war mit seinem Pkw von einer Gemeindestraße abgekommen und über eine acht Meter hohe Mauer gestürzt.

Kurz vor 23 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ligist und Steinberg, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Polizei in der Nacht auf Mittwoch, dem 23. August, zu einem spektakulären Unfall nach Ligist gerufen. Dort war ein Lenker von einer Gemeindestraße abgekommen und in der Folge mit dem Pkw einer Luxusmarke acht Meter über eine Betonmauer gestürzt. Der Wagen überschlug sich und blieb am Dach in einem Obstgarten liegen.