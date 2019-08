In Ligist kam in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw von der Straße ab und stürzte drei Meter tief in den Ligistbach ab. Das Auto kam im Bachbett am Dach zu liegen. Der Lenker, ein 62-Jähriger, wurde leicht verletzt.

Die Polizei stellte bei dem Lenker "eindeutige Alkoholisierungsmerkmale" fest © FF Ligist

In der Nacht auf Mittwoch stürzte ein 62-jähriger Autolenker, der auf der L 349 (Unterwalderstraße) in Ligist fuhr, drei Meter tief in den Ligistbach. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Er blieb zum Glück leicht verletzt. Die Beamten stellten bei dem Weststeirer, der aus dem Bezirk Voitsberg stammt, "eindeutige Alkoholisierungsmerkmale" fest. "Der Alkotest wurde verweigert", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Polizei.