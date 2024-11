Haben seine Tage 30 Stunden? Andreas Kinsky ist Mitgründer und Geschäftsführer der deutschen Unternehmensberatung Pava (mit 70 Beschäftigten), hat daheim in Mitterdorf an der Raab eine 150 Hektar große Land- und Forstwirtschaft (samt großer Heidelbeerzucht und Schloss), ist sechsfacher Vater, war unter anderem im Vorstand des Fußballklubs GAK - und engagiert sich auch in der Politik. 2015 wurde er ehrenamtlicher ÖVP-Bezirksparteiobmann in Weiz, 2019 zog er sogar als Abgeordneter in den Landtag ein. Besonders brachte er sich für Finanzen und Familien ein.