„Ich habe die Arbeit in der Bezirkspartei immer als schönstes Ehrenamt bezeichnet. Aber jetzt haben sich meine Prioritäten verschoben“, sagt Andreas Kinsky. Nach der Diagnose Darmkrebs vor einem Jahr, Operation und Chemotherapie ist der sechsfache Familienvater zwar wieder genesen, will sich aber dennoch aus der Politik zurückziehen und sich verstärkt der Familie widmen. Seine Funktion als Landtagsabgeordneter will Kinsky allerdings bis Jahresende „auf Wunsch des Landeshauptmannes“ noch ausüben. Bei der nächsten Wahl (voraussichtlich im Herbst 2024) will der Mitterdorfer aber nicht mehr antreten.