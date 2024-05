Seit Jänner 2019 führt die gelernte Sozialarbeiterin Barbara Riener den Landtagsklub der steirischen Volkspartei. Nun legt sie diese Funktion nieder: Am Mittwoch gab die 61-Jährige in einer internen Dienstbesprechung bekannt, zur Landtagswahl im November nicht mehr anzutreten. Sie scheide altersbedingt aus. Im Zivilberuf ist Riener derzeit in der Landes-Personalvertretung außer Dienst gestellt, sie dürfte jetzt aber in Pension gehen. Damit wird das ÖVP-interne Gerangel um Mandate etwas kleiner – und Landesparteichef Christopher Drexler muss einen neuen Klubchef suchen.