Das Sägen an der Parteispitze überlässt die ÖVP der SPÖ. Vorerst. Also sprach auch ÖVP-Landeschef Christopher Drexler Bundesparteichef Karl Nehammer am Dienstag das Vertrauen aus. Spätestens am Rückweg aus Wien war er gedanklich bei der Landtagswahl am 24. November. Für Schachzüge in Wien bleibt keine Zeit. Je länger dort nichts passiert, desto besser.